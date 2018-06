No es un purista de la música clásica o electrónica ni del hip hop ni del tango pero hace todas a la vez; por eso el pianista, compositor y DJ uruguayo Luciano Supervielle se considera un outsider en todos los ámbitos y desconoce cuál es su lugar en el mundo?

"Yo no sé cuál es mi lugar. Mi lugar es un lugar que yo me hice propio; esa es la realidad. Componer mi música en el piano y en la computadora. Es un lugar muy personal, es como mi propio país. Me siento un 'outsider'", declara en una entrevista a Efe en Madrid, en medio de su primera gran gira europea en solitario, sin el acompañamiento de su banda habitual, Bajofondo.