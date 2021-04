Luis Gordillo (Sevilla, 1934) nunca ha temido a lo nuevo. Por eso no ha tenido problema en cambiar el papel por los azulejos y volver a la "espontaneidad" del dibujo, con el que se lo pasa "muy bien", para su colección "Under My Skin", nacida como ganadora de la III edición del Premio de Arte Catalina D'Anglade ARCOmadrid.

Expuesta desde este jueves y hasta el 22 de abril en la Galería Marlborough de Madrid, se trata de una colección de 26 series de doce azulejos con los que Gordillo se adentra por primera vez en la cerámica -elaborada por maestros de Talavera de la Reina (Toledo)- en un guiño a sus abuelos ceramistas y a su actividad como dibujante, más allá del pintor conocido por su trabajo en la abstracción.