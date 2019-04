España arropa la música de los hermanos Sobral, responsables de la primera victoria de Portugal en Eurovisión, o así lo siente la mayor de esta joven estirpe de artistas, Luísa, de gira por el país con un disco, "Rosa", que es su primer álbum desde el histórico triunfo en el festival.

"Eso no me ha pesado nada, porque siempre estoy muy segura de lo que hago. Eso no quiere decir me crea la hostia, sino que cuando compongo no me importa lo que diga la gente, más bien que me guste a mí... y a mi padre", afirma esta autora en una charla con Efe, en la que también reconoce su falta de olfato para detectar éxitos: "Pensaba que 'Amar pelos dois' no ganaría... y ganó".