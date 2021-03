Carmen Machi, más de veinte productivos años como actriz de cine, teatro y televisión, estrena esta semana "Un efecto óptico", una película llena de bucles temporales, ficción dentro de la ficción, "muy muy muy diferente" a todo lo que ha hecho hasta ahora. Con Juan Cavestany, dice, "hay que dejarse llevar".

"Yo me divertí mucho haciendo esta película, no me lo esperaba -dice en una entrevista con Efe-, no tenía consciencia de que era tan graciosa, me llamó mucho la atención desde el principio, porque ¡es tan desconcertante!", añade, muerta de risa.