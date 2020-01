La artista estadounidense Madonna canceló el concierto que iba a dar hoy en Lisboa, el quinto de los ocho que tenía previstos en la capital lusa y con los que arranca la gira europea para promocionar su disco "Madame X".

El promotor de los espectáculos, "Everything is new", anunció en su página de Facebook dos horas antes del inicio del concierto que la cantante no podría salir hoy al escenario, sin explicar los motivos.