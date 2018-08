Madonna y Rihanna, las divas de la "n" doble, protagonizarán los lanzamientos musicales de la inminente campaña prenavideña, con permiso en España de Malú y Manuel Carrasco y de otros discos más inciertos que podrían romper el mercado, como Alejandro Sanz, Bruce Springsteen y las "triunfitas" Amaia y Aitana.

Ya el último tramo del verano empieza a calentar la temporada en el plano internacional, con los lanzamientos mañana de lo nuevo de Alica In Chains ("Rainier Fog"), Interpol ("Marauder") y Justice ("Woman Worldwide"), a los que seguirán una semana después Anna Calvi ("Hunter"), Idles ("Joy As An Act Of Resistance") y el toque pop de Troye Sivan ("Bloom") y Meghan Trainor ("Treat Myself").