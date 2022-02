La película "Madres Paralelas", del director español Pedro Almodóvar, ha sido nominada al premio Bafta a mejor película de habla no inglesa.

Esta es la única nominación del film de Almodóvar, que competirá por el galardón con "Drive My Car", de Ryûsuke Hamaguchi y Teruhisa Yamamoto, "The Hand of God" ("Fue la mano de dios"), de Paolo Sorrentino y Lorenzo Mieli, "Petite Maman", de Céline Sciamma y Bénédicte Couvreur, y "The Worst Person in the World" ("La peor persona del mundo"), de Joachim Trier y Thomas Robsahm.