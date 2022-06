En Madrid, la ciudad que lo adoptó temporalmente y donde dijo haber entendido "la necesidad de desarrollarse más como persona", Sebatián Yatra ha puesto a bailar hoy a más de 12.500 personas junto a invitados como Lola Índigo y Pablo López que han redondeado un espectáculo de por sí electrizante.

"He pasado más días jodido que realmente contento por lo que me estaba pasando. A veces somos parte de una carrera en la que nosotros mismos nos ponemos y nos pasamos. Un día decidí cambiar la dirección y ahí realmente me sentí parte de ustedes. Aquí está todo lo que necesitamos y se llama amor", ha confesado el joven astro colombiano "sin aire y emocionado" en un "show" en el que lo ha dado todo.