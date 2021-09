Con tres décadas de trayectoria como actriz a sus espaldas, Maggie Gyllenhaal presentó hoy en Venecia su debut como directora, "The lost daughter", y aseguró que ha encontrado su verdadera vocación: "Siempre he sido directora pero no me sentía autorizada para admitírmelo a mi misma".

Protagonista de películas como "Secretary", "The Dark Knight" ("El caballero oscuro") o la serie "The Deuce", Gyllenhaal confesó en rueda de prensa que fue rodando esa serie en la que interpretaba a una directora de cine porno cuando se lo planteó: "Pensé que esa era yo y que ese era un trabajo más adecuado para mi".