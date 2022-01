La película ‘Maixabel’, de Icíar Bollaín, los actores Rossy de Palma y Eduard Fernández y el director de ‘Mamá o Papá’, Dani de la Orden, han sido algunos de los galardonados con los Premios CYGNUS de Cine Solidario y Valores, que han sido entregados esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Los premios han tenido un especial reconocimiento para las películas ‘Madres Paralelas’, de Pedro Almodóvar, y ‘Mediterráneo’, el largometraje que narra la creación de la ONG Open Arms, cuyo director y fundador, Óscar Camps, ha recibido también una mención especial. Los productores de ‘Maixabel’, la obra que recrea el encuentro entre la viuda de Juan María Jáuregui y sus asesinos arrepentidos, han recibido en nombre de Icíar Bollaín el premio a la Mejor Película, cuyo mérito, han destacado, ha sido “mantener esa verdad que tiene” su “brutal” historia real. Tampoco ha podido estar presente en la ceremonia Eduard Fernández, galardonado con el premio al Mejor Actor por encarnar a Óscar Camps en ‘Mediterráneo’, un papel que solo podía interpretar “un gran actor” y “con la entrega y la confianza de Óscar, para mostrar sus claroscuros y pasar de un héroe a un antihéroe”, ha destacado al recoger el premio la guionista de la película, Danielle Schleif. En Schleif ha recaído también el galardón al Mejor Guión, “muy difícil de elaborar”, ha señalado, porque “aunque viene de una historia muy potente” había que “encontrar la verdad de este personaje” y “llegar al espectador a través de las emociones, y esto no es una cosa fácil de hacer con algo que esta pasando hoy en día”. El premio a la Mejor Actriz ha sido para Rossy de Palma por su papel en ‘Madres paralelas’, una película que, en su opinión, “se lo merece por nuestra historia, porque no se pueden cerrar heridas sin haberlas desinfectado, para poder evolucionar como sociedad de una manera sana”. “Me hace muchísima ilusión que sea un personaje pequeño, porque estoy enamorada de los personajes secundarios, y poder representar a esas personas que forman parte de asociaciones de la memoria histórica o que buscan a sus familiares y que les haya gustado mi personaje”, ha añadido. Dani de la Orden ha recibido el reconocido al Mejor Director por su trabajo en ‘Mamá o Papá’. “Es el primer premio que recibo en mi vida y me hace mucha ilusión que hable de cine solidario y de valores, porque la máxima preocupación detrás de un chiste es que emocione”, ha indicado. ‘La fortuna’, de Alejandro Amenábar, ha sido galardonada con el premio al Mejor Programa o Serie de Televisión, y ‘100 días con la Tata’, de Miguel Ángel Muñoz, con el premio a la Mejor Película Documental o de Animación por el retrato de su confinamiento junto a su abuela, de 97 años, a quien ha dedicado el galardón. María Luisa Gutiérrez ha recibido el premio a la Mejor Producción por ‘A todo tren. Destino Asturias’, y el premio a la Mejor Banda Sonora Musical ha sido para Alberto Iglesias por su trabajo en ‘Madres Paralelas’, cuya música ha salido “de esa fuerza interior” de la película, que tiene “algo de sobrenatural”, ha destacado. También han recibido una mención especial la concejala de Cultura de Los Llanos deAridane, Charo González Palmero, por su defensa y promoción de la cultura durante la pandemia y tras la erupción del volcán de La Palma, y el director de los Cines La Dehesa Cuadernillos de Alcalá de Henares, Javier Iglesias Díaz, mientras que el premio a la Mejor Iniciativa de la Industria Audiovisual ha sido para la entidad financiera CREA SRG.