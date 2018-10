La maternidad ha insuflado "una energía distinta" en La Mala Rodríguez y en sus primeras canciones en 5 años para un álbum que "probablemente" no vea la luz hasta 2019 y que la tiene enfrascada en una exploración personal que considera vital como artista, ahora que tanto se habla de "apropiación cultural".

"Claro que el hip hop no nació en España, por eso yo no he pretendido ser un rapero del Bronx. Sería ridículo. Lo primero que escuché fue rap que hablaba de cosas de mi barrio con su acento. Ahí está la autenticidad. Lo bonito es sacar fuera tu personalidad y yo he sacado a María. He jugado a este juego siendo yo", argumenta la artista en una charla con Efe.