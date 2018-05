Veinte años lleva Malú cantando "Aprendiz", primer sencillo de su carrera, "su amiga y aliada" también, aunque entonces no supiera vislumbrar el calado y recorrido de una relación que, entre otras muchas cosas y canciones, le ha permitido anunciar hoy una nueva gran gira con visos de estrella del pop internacional.

"Mi carrera no se parece en nada a lo que pudiera imaginar entonces. No me figuraba que fuera a pasar algo, ni siquiera con ese primer disco. Cuando se vendió un millón de copias y me dijeron que había que hacer un tour, me metí debajo de la mesa en plan: 'Mamá, que he mentido por no ir al colegio, que yo no sé cantar'. Y en efecto no pensaba que supiera", reconoce en una entrevista con Efe.