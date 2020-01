La cineasta Laura Mañá estrena este viernes su novena película, "Te quiero, imbécil", su quinta comedia, que la catalana defiende con pasión, convencida como está de que, con el paso de los tiempos, "pueden cambiar las formas de hacer las cosas, pero todo el mundo sigue soñando con enamorarse"

"Desear a una persona, desear una llamada, vivir una bonita historia de amor y que te quite el hambre, que te haga sentir el nudo en el estómago, que no puedes dormir, que te mueras por vivir enamorado. Esa constante no cambia, y ojalá no lo haga nunca, porque si no, la gente se va a perder lo más bonito que hay. El deseo es la fuerza más poderosa", afirma Mañá en una entrevista con Efe.