Quince nuevas canciones compuestas por Manolo García en los últimos tres años conforman "Geometría del rayo", un disco que "tira la caña para pescar esa chispa de felicidad que a veces está ahí" y conjurar "la epidemia general de descontento que se ha extendido en este mundo trastocado".

El músico catalán procura tener la caña a punto y parece que pesca bastante."Yo siempre estoy contento -ha dicho en una entrevista con Efe-, tengo días malos, pero soy feliz porque me dedico a la música que me da alegrías, como este nuevo disco, que me encanta. Si no me gustara, no lo editaría".