Manuel Carrasco, el hombre que más discos y entradas de conciertos vendió en 2016, está de vuelta con un nuevo álbum, "el más ambicioso", para reivindicar la sensibilidad con el otro y templar una semana que arranca fría, aún más en su Andalucía natal tras el ascenso electoral de la extrema derecha.

"La política es un mundo complejo para la gente como yo", advierte cauteloso, convencido de que "diga lo que diga se puede malinterpretar", aunque no pueda callar parte de su opinión: "Cuando hay cambios es porque la gente no está contenta, pero los extremismos no me gustan, como a cualquiera que tenga dos dedos de frente", proclama finalmente este artista onubense.