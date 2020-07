El escritor oscense Manuel Vilas abordará el tema del amor durante el confinamiento por la COVID-19 en su próxima novela, como una forma de "exorcismo" para quitarse de encima el trauma de la pandemia.

"El coronavirus me dejó seco, me machacó las neuronas y entonces me dije tengo que meterlo en una novela para que este virus me deje en paz", ha dicho Vilas en la Semana Negra de Gijón donde ha presentado la novela "Alegría".