La muerte de su madre y el divorcio de su mujer significaron para Manuel Vilas la destrucción de sus dos familias, de la que fue hijo y la que fundó como padre, y entonces se dio cuenta de que "un ser humano que vive sin familia es como un perro apaleado".

"El dolor ante la pérdida de mi madre fue como una especie de huracán en mi interior. Me di cuenta de muchas cosas, de algo que yo no sabía, que era el inmenso, enorme y salvaje amor que yo tenía a mi padre y a mi madre. Pero me di cuenta tarde", explica Vilas (Huesca, 1962) en una entrevista con Efe con motivo de la Feria del Libro de Bogotá (Filbo).