Marc Anthony ha recalado en Galicia este domingo 19 de junio y, si caluroso ha sido el encuentro con su público en el compostelano Monte do Gozo, no se han comportado del mismo modo las temperaturas, por lo que no ha dudado, protegido por una bufanda, en aconsejar a los 16.000 asistentes a su concierto.

"Este frío se quita con la salsa", ha espetado sonriente, tras tirar en un primer momento de retranca: "Muchas gracias, buenas noches. ¡Qué calor hace!, ¿no? ¡Qué calor, diosito mío'.