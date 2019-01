El escritor Marc Artigau, ganador anoche del Premio Josep Pla, ha indicado hoy a Efe que las palabras que pronunció en las que aludió a los políticos catalanes presos y a los que se encuentran en el extranjero surgieron desde la "más absoluta naturalidad" y se ha preguntado quién es Manuel Valls.

"Me pillas en un momento en el que no sé quien es Manuel Valls. ¿Es el fichaje en el mercado de invierno del PSG? Me sabe mal, pero me cogéis en un momento en el que no sé quién es. ¿Es político? ¿Por qué partido va?", se ha preguntado el también dramaturgo.