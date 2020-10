La actriz María Galiana (Sevilla, 1935) ha confesado este martes en Valladolid que su vida personal "no cambió nada" tras el éxito de la película "Solas" (1999), dirigida por Benito Zambrano y galardonada con cinco Premios Goya, entre ellos el de mejor actriz de reparto para esta conocida intérprete.

"Eso es agua pasada. Mi vida personal no cambió nada, sigue siendo la misma. Yo no he salido de una forma de vida a otra, sigo viviendo como siempre", ha afirmado durante una mesa redonda que ha compartido con los directores Julio Medem y Gracia Querejeta, y el actor Javier Cámara, antes de recoger cada uno de ellos una Espiga de Honor como homenaje del festival de cine de Valladolid.