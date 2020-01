Cuando las cosas llegan a los centros ya no hay quien las arranque, decía Lorca, uno de los referentes de María José Llergo, que ha sabido desde muy pequeña que el cante estaba en su ADN. Ahora, con 25 años, publica su primer disco, "Sanación", aura flamenca con médula de dolor y aflicción.

Dice que describir su voz es como intentar "definir un código genético" pero reconoce que en su color, timbre y tono hay un aire muy reconocible: "no me importan que me llamen Silvia -Pérez Cruz- o Rosalía. No me parece un insulto sino un orgullo", reivindica en una entrevista con EFE la cordobesa.