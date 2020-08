La bailaora gaditana María Moreno ha defendido el valor de los jóvenes flamencos en el panorama actual y ha subrayado que los nuevos valores "nos entendemos, nos apoyamos y nos aportamos muchas cosas".

Durante la presentación y ensayo general de su espectáculo "More (no) More)", que el próximo 18 de septiembre estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla, Moreno ha destacado la dificultad que la cultura, y el arte en general, sufre en la actualidad, "en unos tiempos que no son fáciles, pero el baile es lo que me salva".