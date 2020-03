"Esto no hay quien lo aguante", asegura María Pagés en una entrevista con EFE sobre el ritmo profesional "non stop" que ha llevado hasta ahora, por eso, cuando "el coronavirus haya terminado", parará para hacer las cosas en calma, sin que la presión la domine: "Quiero ser una vieja feliz", declara.

"Son 30 años de compañía y esto llega a su fin. Empieza una transición porque yo de la manera en la que lo estaba haciendo no voy a seguir. No es que me retire de los escenarios pero sí quiero tener otro ritmo y hacer las cosas con profundidad", explica la coreógrafa y bailaora sevillana (1963) desde su casa en Madrid.