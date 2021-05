19 may. 2021

EFE Madrid 19 may. 2021

Recién cumplidos los 25, la bailarina clásica que es María Pedraza sigue subiendo peldaños como actriz de cine y televisión; en su última película, "Poliamor para principiantes", la madrileña ha descubierto que, en esto de las relaciones humanas, es una "persona súper libre".

"Soy bastante atrevida, no me da miedo el miedo, y cuando decido lanzarme, voy con todo. Mi lema es 'si vas, vas con todo, si no, para qué'. A lo mejor es que soy muy intensa", se ríe.