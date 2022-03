María Pedraza, bailarina profesional antes que actriz, ha cerrado un círculo vital y vocacional con su impresionante interpretación protagonista en "Las niñas de cristal", de Jota Linares, donde forma pareja con la debutante Paula Losada, ambas en una sintonía artística y emocional que ha conmovido al festival de Málaga.

Pedraza no atravesaba un buen momento. "No sentía emoción por los papeles que me ofrecían, pero me llamó Jota y para mi fue lo más importante, la confianza. Sin eso no se puede hacer un trabajo y explayarte en el personaje. Y yo necesitaba eso, un personaje con muchos matices", ha dicho la actriz, con nuevo estilo, pelo rapado a la mitad, la otra mitad en una cresta ondulada que le favorecía mucho.