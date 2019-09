La española María Valverde y la argentina Mercedes Morán interpretan en "Araña" al mismo personaje, Inés, en dos momentos de su vida, y ambas coinciden en que aceptaron el papel por trabajar con el director Andrés Wood y por la complejidad de un tema que sigue suscitando debate en Chile.

"Es un asunto delicado que está tratado con mucha profundidad y una gran humanidad, no me costó lo que quizás más me hubiese costado, que era encontrar las razones de por qué este personaje hizo lo que hizo", explica a Efe Morán.