Mariah Carey ofrecerá un concierto centrado en su repertorio navideño el próximo 17 de diciembre en Madrid, el único en España de la gira que, bajo el título "All I Want For Christmas Is You Tour", arrancará el 1 de ese mes en la ciudad noruega de Stavanguer y acabará en suelo nacional.

La diva estadounidense recalará concretamente en el WiZink Center (conocido popularmente como el Palacio de Deportes de la Comunidad), el mismo espacio en el que hace 18 años ofreció su último concierto en la capital española.