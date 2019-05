En treinta años Marina Bernal ha publicado unas 10.000 fotos en revistas nacionales y, mientras tanto, ha ido encontrado a gente común que también tenía sus propias historias, las cuales ha ido atesorando para, desde lo cotidiano, elevarlas a la categoría de protagonistas en los microrrelatos de "Anónimos infinitos".

La periodista ha dicho a Efe que su libro "trata de trocitos de vida, de personas anónimas, de gente real con las que me he cruzado, o de las que he sido testigo de algo y me han contado algo de lo que estaban viviendo, las pequeñas cosas que pasan todos los días y que no tienen sitio en los medios de comunicación".