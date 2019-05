"Si no fuese famoso, seguiría siendo un inconsciente como antes", afirma el actor madrileño Mario Casas, que estrena el próximo 10 de mayo la serie "Instinto", un thriller erótico y psicológico en el que interpreta a Marco Mur, un empresario de éxito también muy celoso de su intimidad.

"Yo me he vuelto más reservado, soy más consciente de las cosas y a veces tengo miedo a actuar de una manera, a decir cosas fuera de contexto, a que me graben sin darme cuenta", reconoce en una entrevista a Efe el actor, que por lo demás no ve similitudes con un personaje "que por momentos parece que no tiene alma".