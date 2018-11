Marion Cotillard actuó por primera vez a los siete años de edad. Cumplidos los 43 y convertida en musa indiscutible del cine francés, reconoce que ha aprendido por fin a adentrarse en los personajes y a dejarlos atrás después.

"Hay roles que han sido muy fuertes en mi trayectoria y que me han llevado a profundidades de las que casi no supe salir. Hoy ya no me pasa porque he aprendido a sumergirme en un personaje y a saber que también hay que salir", dijo a EFE en la presentación en París de su último filme, "Los fantasmas de Ismael".