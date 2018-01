La actriz Marisa Paredes, Premio de Honor de la 32 edición de los Goya, ha dicho hoy en rueda de prensa que sus más de cincuenta años de profesión, a la que ama como el primer día, han sido como "un tren que no para, que se mantiene y sigue", enriquecido el trayecto con directores de cine de enorme talento.

"Es una profesión a la que he entregado mi vida, he crecido con esta profesión, me he hecho persona adulta con esta profesión, aunque me quedan muchas cosas por hacer", ha señalado la actriz (Madrid, 1946), pendiente del estreno este año de su último trabajo, "Petra", del director español Jaime Rosales.