Imagen de "The Story of Film: A New Generation" cedida por Nico Chapin (CMPR). EFE

El cineasta norirlandés Mark Cousins, que documentó la historia del cine en "The Story of Film: An Odyssey", ha añadido un nuevo capítulo a esa serie con el foco centrado en las innovaciones de la última década, que, según afirma, dependen más de la imaginación que de las nuevas tecnologías.

"The Story of Film: A New Generation" hace un repaso a las creaciones de 2010 a 2021, pandemia incluida, para destapar las nuevas miradas con las que se ha expandido el lenguaje cinematográfico en esta era digital.