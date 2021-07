Mark Knopfler lanzará el próximo 1 de octubre una caja que reúne sus cinco primeros álbumes de estudio en solitario de la mano de los sellos EMI y UMC, de "Golden Heart" (1996) a "Kill To Get Crimson" (2007).

"Sailing To Philadelphia" (2000), "The Ragpicker's Dream" (2002) y "Shangri-La" (2004) estarán incluidas en este volumen que, según añade la nota de prensa, recogerá además un disco exclusivo con las caras B de estudio de este período titulado "Gravy Train: The B-Sides 1996-2007".