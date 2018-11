Es una leyenda viva, uno de los mejores guitarristas y compositores de todos los tiempos con casi medio siglo de carrera en su haber y, sin embargo, Mark Knopfler (Glasgow, 1949) destila humildad por los cuatro costados y aún le queda "mucho por aprender".

A sus 69 años, el británico saca su noveno disco de estudio en solitario el próximo 16 de noviembre, titulado "Down The Road Wherever", y está deseando embarcarse en la gira que le llevará por Europa y América presentando su nuevo trabajo.