Aunque el experimento de colar a unos chicos de California en medio del considerado mayor evento de música latina del mundo podría haber salido muy mal, al final los Maroon 5 cubrieron el expediente a su paso por el Festival de Viña del Mar, pero sin poner demasiado esfuerzo.

No. Adam Levine no se quitó la camiseta -como acostumbra a hacer en muchos de sus conciertos-, ya sea porque no le dio tiempo -el recital en la ciudad chilena duró poco más de una hora-, por el frío de la noche o directamente porque no quiso.