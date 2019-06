El director catalán Carlos Marqués-Marcet estrena el próximo viernes "Los días que vendrán", la película con la que ganó la Biznaga de Oro del Festival de Málaga, que sigue con imágenes reales el embarazo de su protagonista, pero desde una ficción que "casi se fue contando a sí misma".

"Creo que es la película que menos he dirigido, porque teníamos una base y solo había que seguirla. Teníamos las preguntas que queríamos hacernos, pero no sabíamos cómo materializarlo. Así que, sin prisas, dejamos que la peli se fuera haciendo ella sola", explica a Efe el realizador de "10.000 kilómetros" (2014), su ópera prima, que le valió un Goya como director novel.