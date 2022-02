Unas 4.200 personas asistieron anoche a la inauguración del Andorra Mountain Music Winter Edition en Andorra a cargo del DJ y productor neerlandés Martin Garrix, considerado el segundo mejor del mundo por la revista DJ Magazine en 2021, según han informado este domingo los organizadores.

El festival empezó con los teloneros Justin Mylo, Brian Cross & Alex Now y Hajj, quienes al terminar dieron paso a Garrix, que ofreció temas como “Move your Body” o “U got me”.