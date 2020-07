Disney no estrenará este verano la serie "The Falcon & The Winter Soldier", la primera que la exitosa factoría Marvel iba a lanzar en Disney+, porque no ha podido completar su rodaje a causa del coronavirus.

La serie tuvo que dejar de grabarse en marzo, cuando se declaró la pandemia y el equipo se encontraba rodando escenas en la República Checa, una pausa que se encadenó a otra anterior en enero por los terremotos que azotaron a Puerto Rico, donde la producción tenía previsto instalarse varias semanas.