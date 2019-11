El dibujante italiano Lorenzo Mattotti ha presentado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla "La famosa invasión de los osos en Sicilia", película de animación nacida del cuento homónimo de Dino Buzzati, considerado uno de los clásicos de la literatura infantil italiana.

En conferencia de prensa Mattoti ha dicho que Buzzati (1906-1972) es “parte de mi cultura, he tenido mucha influencia por su parte, también era pintor, me influenciaron sus cuadros, sus imágenes, su manera de contar las cosas”, recordando que la primera vez que leyó el libro “era muy joven, me fascinó y también la capacidad de contar la historia como él la contaba”.