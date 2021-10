Fotografía sin fecha especifica de toma, cortesía de la plataforma Netflix, donde se observa un fragmento de la serie animada "Maya and the Three". EFE/Netflix/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

La nueva serie animada de fantasía "Maya and the Three" es según su creador, el mexicano Jorge R. Gutiérrez, una posibilidad de mostrar no solo las culturas mesoamericanas, sino héroes latinos de los que poco se ha hablado en la historia y ámbito audiovisual.

"Cuando de niño no ves héroes que se parecen a ti en la pantalla dices: 'tal vez gente como yo no puede ser uno de ellos'. Y si yo veo a todos los héroes europeos o japoneses, pienso 'yo no valgo la pena'. Tratar de representar es importantísimo y más para los niños", contestó a Efe Jorge Gutiérrez este jueves en conferencia virtual con medios mexicanos.