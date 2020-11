Embarcados en una misión espacial por las grandes cuestiones de la existencia, orbitando conceptos científicos como el muro de Planck, el quinteto catalán Medusa Box inyecta otra buena dosis de rock de guitarras en su nuevo disco, legítimo y no impostado deudor de bandas anglosajonas como Queens of The Stone Age o Arctic Monkeys.

"Que nos digan eso es un cumplido, aunque molaría que no lo fuera; afortunadamente cada vez lo es menos, porque hay más grupos nacionales brutales", apunta esta formación que nació en La Bisbal de l´Empordá (Girona) en 2011 y que canta en inglés por sus referencias musicales. "Intentamos en catalán, pero no funcionaba", se justifican.