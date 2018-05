Tras el éxito de su último filme como director, "Hacksaw Ridge", Mel Gibson ya prepara su siguiente trabajo detrás de las cámaras, otro drama sobre la II Guerra Mundial titulado "Destroyer", informó hoy The Hollywood Reporter.

Gibson, que recibió una nominación al Óscar al mejor director por "Hacksaw Ridge", basará su nuevo proyecto en el libro de John Wukovits, "Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II's Greatest Kamikaze Attack".