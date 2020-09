Antonio Méndez Esparza estuvo a punto de convencer al Zinemaldia en 2017 de que su filme "La vida y nada más" era fruto de la suerte de encontrar unos protagonistas que valían su peso en oro; hoy, el madrileño ha presentado su documental "Courtroom 3H" y ha quedado claro que las casualidades no existen.

"No hacemos las películas tan preparados; es al hacerla cuando se nos muestra el camino (...) Creo en el cine como una forma de descubrir, no como una manera mía de contar ni sé muy bien el qué. Quiero descubrir: así es como me enfrento al cine, de un modo un poco inconsciente", ha declarado el realizador en una rueda de prensa.