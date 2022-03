"Actuar me hace muy feliz, me salva y me cura". Así resume su pasión por el oficio la actriz argentina Mercedes Morán, que recibe este jueves un reconocimiento por toda su carrera con el Premio Retrospectiva del Festival de Málaga.

Con ocasión de este premio, Morán ha hecho un recorrido por su vida y ha recordado cómo se casó con solo 17 años y fue madre con 19, movida fundamentalmente "por un hambre enorme de independencia".