Convertidos en una institución, como un monumento de obligada visita cuando se presenta la ocasión, The Rolling Stones regresan a España para tocar por vigésimo tercera vez ante una expectación que para la mayoría de los expertos consultados por Efe está más que justificada, mientras que otros la cuestionan.

"Yo los vi en Vigo en 1998 y al año siguiente en Santiago de Compostela y no repetiría. Cumplí con algo que hasta entendí necesario, obligado, pero no me convencieron. Con todo el respeto para quien no comparta mi opinión, creo que lo mejor suyo, tanto en disco como en directo, ya pasó hace muchos años", señala a Efe Xavier Valiño.