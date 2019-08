No es que tenga mucho texto pero es el sol de la función, y por eso y porque es Concha Velasco y porque ha anunciado que esta será la última vez que actúe en Mérida, la actriz ha puesto de pie esta noche al público nada más terminar la representación de "Metamorfosis", arrebatado con su actuación.

"Ya saben que yo hablo después de todas las funciones. Se que mi papel era pequeño pero yo quería estar aquí. Vaya compañeros y vaya suerte que tengo. No saben cómo me miman, cómo cuidan de que no me tropiece... Ya les he dicho que si me caigo hagan como que era de la obra", ha bromeado desde el escenario la popular intérprete entre gritos de "guapa" y un aplauso que ha durado varios minutos.