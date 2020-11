Fotograma cedido por Netflix donde aparecen integrantes del elenco de The Prom, (i-d) James Corden, Nicole Kidman, Meryl Streep y Keegan-Michael Key. Con un tributo a los musicales de Broadway y una reivindicación del orgullo LGBT, Meryl Streep, Ryan Murphy y Nicole Kidman presentaron hoy la cinta "The Prom", una de las grandes apuestas de Netflix para 2020 y en cuyo potente elenco también James Corden y Kerry Washington. EFE/ Melinda Sue Gordon Netflix SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS