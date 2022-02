El estadio de San Mamés, en Bilbao, acogerá el próximo 3 de julio un concierto de la veterana banda de heavy metal Metallica, al que se prevé la asistencia de 45.000 personas, han anunciado el Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia.

Será el colofón de una larga jornada de rock, el Bilbao-Bizkaia Rock Day, ya que la banda californiana estará precedida en el escenario por Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes, que comenzarán su actuación a las cuatro de la tarde.