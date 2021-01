El síndrome del "nido vacío", que muchos cineastas han usado como argumento para sus películas, es también el origen de la comedia francesa "Mi niña", que su directora Lisa Azuelos ha manejado como elemento de terapia y para "empezar una nueva vida", reivindicándose como mujer y no solo como madre.

"Hacer esta película me ayudó mucho a reflexionar, pero lo que más me ayudo fue que conseguí hacer del vacío una creación que se quedará para siempre, y también me ha permitido empezar una vida nueva, otro tipo de vida, en la que me veo como mujer, además de como madre", afirma Azuelos en una entrevista con Efe.