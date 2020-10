Tras tomar tierra con "Camina", su anterior álbum, Miguel Campello apuesta por su número de la suerte "Cinco" para lanzar el quinto disco de su carrera en solitario como "Chatarrero" y en el que el excantante de Elbicho asegura tomarse las cosas con "tranquilidad" y "calma", para "canalizar todos los sentimientos malos".

"A veces el olvidar demasiado las cosas puede hacerte que vuelvas a caer en ellas otra vez -explica el artista en una entrevista con EFE- Creo que si lo tienes presente no vuelves a caer en los mismos errores. Y eso es lo que he hecho yo con el disco, apuntar y canalizar esas cosas malas (y buenas) para que no se me olviden o vuelvan a suceder", ha señalado.